Родителям школьников в США запретили появляться на территории школы в неподобающем виде - СМИ

Издание WSJ сообщило о запрете в некоторых школах США на появление родителей в неподобающем виде. Теперь родители не могут приходить за своими детьми в пижамах, мешковатой одежде, слишком рваной одежде и ночных чепчиках.
Нарушители дресс-кода не будут допущены на территорию школы пока не приведут себя в надлежащий вид. Письма с таким уведомлением были разосланы родителям учащихся. Пока такое нововведение появилось в школе имени Джеймса Мэдисона в Хьюстоне (штат Техас), а также в школе имени Барака Обамы в Ричмонде (штат Вирджиния).
Политик из штата Теннесси Энтони Паркинсон вообще предложил узаконить данный дресс-код на законодательном уровне. Однако его предложение вызвало ожесточенные дебаты среди членов законодательно собрания, поэтому рассмотрение инициативы было перенесено на следующий год.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о дресс-коде для женщин, который был введен в Таджикистане.
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