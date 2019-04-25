В США хотят оштрафовать Facebook на 5 млрд долларов

Федеральная комиссия по торговле США намерена оштрафовать компанию Facebook на 5 миллиардов долларов за нарушение конфиденциальности пользователей социальных сетей.
Как уточняют американские СМИ, размер штрафа в 3-5 миллиардов долларов отмечен в квартальных финансовых отчетах компании.
Ранее Facebook и комиссия по торговле вели переговоры по факту нарушения соглашения о неприкосновенности частной жизни от 2011 года. Компания обещала защитить данные своих пользователей, однако затем оказалось, что эти данные были скомпрометированы. В прошлом году Facebook также уличили в недобросовестном хранении информации. Эксперты отмечают, что в интернет могли попасть данные 87 миллионов пользователей социальных сетей.
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