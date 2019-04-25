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На Шри-Ланке запретили использование беспилотников после терактов

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Управление гражданской авиации Шри-Ланки временно запретило использование всех беспилотных летательных аппаратов на территории государства. 


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Как уточняет местное интернет-издание Ada Derana, все выданные разрешения на использование беспилотников объявлены недействительными на неопределенный срок. Данное решение власти приняли в связи с повышенными мерами безопасности, введенными на Шри-Ланке после серии взрывов. 

Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, которые унесли жизни 359 человек, еще около 500 получили ранения различной степени тяжести. В серии атак были задействованы, по предварительным данным, девять смертников. В ходе расследования терактов полицией задержаны более 60 человек.

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Темы взрывы теракт Шри-Ланка беспилотники
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