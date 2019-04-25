Госдеп назвал провокацией решение о выдаче паспортов РФ жителям республик Донбасса

Государственный департамент США назвал провокацией указ президента России об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР, поскольку данный шаг может помешать реализации минских соглашений.



Что будет после выдачи паспортов Донбассу / Новости от 24.04.2019 18:20

"Указ создает серьезные препятствия для реализации минских договоренностей. Россия с помощью этой провокации усиливает нападки на суверенитет и территориальную целостность Украины", - передает агентство ТАСС заявление пресс-службы американского ведомства.

В Госдепе добавляют, что избранный президент Украины Владимир Зеленский "неоднократно выражал готовность к диалогу с Россией для реализации минских договоренностей, чтобы положить конец войне на востоке Украины, которая унесла жизни 13 тысяч человек", однако Россия предпринимает дальнейшие шаги по эскалации напряженности в регионе.