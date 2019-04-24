Предсмертную телеграмму Гитлера оценили в 60-80 тысяч долларов

На одном из американских аукционов выставили телеграмму Адольфа Гитлера генералу-фельдмаршалу Фердинанду Шернеру, отправленную за несколько дней до самоубийства вождя Третьего Рейха. Она продается в комплекте с письмом Шернера, в котором тот предлагает Гитлеру покинуть Берлин, который к тому времени уже начала окружать советская армия.
В телеграмме Гитлер отказывается выехать из города, и она является единственным письменным подтверждением его желания оставаться в столице до конца.
Аукционный дом намерен продать эти документы за 60-80 тысяч долларов. Стартовая цена продажи — 30 тысяч долларов.
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