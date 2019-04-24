ГРУ: ежегодно в Европу прибывают 20 тысяч экстремистов

Представитель Главного разведовательного управления генштаба РФ генерал-майор Сергей Ковалев заявил, что по оценке ведомства в Европу под видом беженцев ежегодно приезжают до 20 тысяч экстремистов. Идентификацию возможных боевиков затрудняет то обстоятельства, что многие из них заявляют об утере удостоверяющих личность документов.
"Террористы в Европе быстро адаптируются к обстановке, активно осваивают новые методы подготовки и ведения подрывной деятельности. Для совершения терактов ими используется опыт, приобретенный в зонах вооруженных конфликтов, в том числе, в Африке", — отметил генерал-майор, выступая 24 апреля на Московской конференции по международной безопасности.
По оценке эксперта, "граждане иностранного происхождения" сейчас составляют порядка 11% населения Евросоюза.
"Сейчас трудно спрогнозировать, как будет выглядеть европейский континент через 30-50 лет, каков будет национальный и этнический состав населения, насколько африканские мигранты смогут адаптироваться к новым условиям, принять культуру, нравы и обычаи европейцев и в конечном счете полноценно интегрироваться в совершенно другое цивилизационное пространство", — сказал Сергей Ковалев.
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