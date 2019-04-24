Трамп направил вооруженные силы к мексиканской границе

Президент США Дональд Трамп сообщил в twitter, что отправил американских солдат для усиления охраны границы с Мексикой.



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"В настоящий момент мы направляем вооруженные силы на американо-мексиканскую границу", — сообщил президент.

По мнению Трампа, власти Мексики уделяют недостаточно внимания борьбе с нелегальной миграцией своих граждан в США и явно не справляются с задержанием и возвращением лиц, пересекающих границу без разрешения.

В апреле президент предупреждал о возможном закрытии границы в случае если ситуация не поменяется.