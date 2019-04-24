Жириновский заявил о политике сегрегации в Латвии

Лидер ЛДПР заявил, что у прибалтов нет права притеснять русских. Решение Конституционного суда Латвии, о правомерности перевода русских школ на латышский язык политик сравнивает с действиями немецких оккупантов.
По мнению депутата, даже во время ВОВ в регионе было больше русских школ, чем сейчас.
Российский политик уверен, в Латвии началась сегрегация общества. Обилие русскоговорящих граждан раздражает коренное население. Введение для русских, рожденных в Латвии, отдельных паспортов, политик и вовсе считает преступным.
Он напомнил, что именно русские подарили латышам национальную свободу, а на территориях современной Латвии россияне живут с 1709 года, когда такой страны еще и вовсе не существовало.
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