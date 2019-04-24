В Белоруссии осудили двух поставщиков санкционных товаров в Россию

Суд Гомеля вынес обвинительный приговор двум преступным группам, которые закупали продукты в Украине и Турции, а затем ввозили их в Россию под видом белорусских товаров.



Эксперт рассказал, как санкционные продукты попадает в Россию / Новости от 03.12.2018 19:07

"После растаможки продукции на нее наносились маркировочные этикетки производителей Белоруссии, готовились подложные товаросопроводительных документы от имени белорусских предприятий, ставились фиктивные отметки о прохождении фитосанитарного контроля. После чего продукция уходила реализаторам в крупные российские товарные сети", — сообщило 24 апреля Управление внутренних дел Гомельского облисполкома.

Приготовленные для отправки в Россию санкционные продукты изъяты правоохранительными органами. Участники преступных групп приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 6 лет.