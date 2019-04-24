Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Российские дипломаты перестали "общаться по-хамски" - МИД Украины

Мир » Бывший СССР » Украина

В МИД Украины удивились изменению "тона российских дипломатов" , которые "отошли от хамства и пришли к нормальному языку дипломатии". Об этом сообщила замминистр иностранных дел Украины Елена Зеркаль. По ее словам, переговоры по захваченным украинским морякам в Керченском проливе сдвинулись с мертвой точки.


Сегодня Верховная рада должна одобрить меры по «керченскому кризису» / Новости от 26.11.2018 15:36

"Сегодня на переговорах по освобождению украинских моряков и военных кораблей, захваченных в Керченском проливе, сделала интересное наблюдение. Российские дипломаты полностью сменили тактику переговоров. Вместо хамских выпадов они используют вполне приемлемый язык дипломатии. Пока неясно с какой целью это делается", - сообщила Зеркаль в Facebook.

По мнению Елены Зеркаль, изменение поведения российских дипломатов может быть связано с двумя сценариями. Либо Россия все-таки решилась наладить добрососедские отношения с Украиной, либо российские дипломаты хотят затянуть переговорный процесс.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта, который допускал возможность начала боевых действий из-за Керченского кризиса. Обострение ситуации в Керченском проливе возникло из-за провокации военно-морского флота Украины, которые предпринял попытку прорваться через российскую акваторию.

Читайте также:

Керченский кризис может перерасти в войну - эксперт

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы МИД моряки Украина переговоры Керченский кризис
Обсудить
Актуальная аналитика
Плодовые
Характеристика сортов клубники "Медовое лето" и земляники "Медовый вкус"
Авто
Эффектный внешний вид протектора – залог хорошего сцепления. Так ли это? Часть 1.
Воспитание
Мария Арбатова о правах женщин: мы уже не Татьяны, но еще не Онегины
Новости Все >
Главный врач "Зенита" осмотрел Кокорина в СИЗО
Главу КНДР во Владивостоке накормят борщом и пельменями
25-й тур чемпионата России: где смотреть матчи?
После майских праздников в Москве начнут планово отключать горячую воду
В Белоруссии осудили двух поставщиков санкционных товаров в Россию
Американский баскетболист УНИКС: в США людей кормят тем же, чем и свиней
Российские дипломаты перестали "общаться по-хамски" - МИД Украины
Минздрав: за восемь лет россияне стали пить алкоголь вдвое меньше
НАТО наращивает военную активность на границах запада и юга России
В апартаментах можно будет временно зарегистрироваться
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Чебоксар
Губернатор Чувашии относится к пенсионерам, как к крепостным, только не сечёт - Госдума

Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".

Губернатор Чувашии относится к пенсионерам, как к крепостным, только не сечёт - Госдума
Чем ответит Москва на новый "капкан" НАТО для Черноморского флота России?
Военные новости
Чем ответит Москва на новый "капкан" НАТО для Черноморского флота России?
Новости Украины
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Здоровье и профилактика
Вивальди для мыслей, Моцарт для здоровья
Новости Украины
Бывшему СССР не на что с уважением смотреть на Украине

"Я могу сказать всем постсоветским странам: посмотрите на нас - все возможно!" - сказал Владимир Зеленский. А на что, собственно, смотреть?

Бывшему СССР не на что с уважением смотреть на Украине
Губернатор Чувашии относится к пенсионерам, как к крепостным, только не сечёт - Госдума
Новости Чебоксар
Губернатор Чувашии относится к пенсионерам, как к крепостным, только не сечёт - Госдума
Новости Украины
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Новости Украины
Украинский эксперт: "Зеленский компетентней Путина в начале президентства"
Происшествия
Начальник ГИБДД Чебаркуля попался на пьяной езде

Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Начальник ГИБДД Чебаркуля попался на пьяной езде
Губернатор Чувашии относится к пенсионерам, как к крепостным, только не сечёт - Госдума
Новости Чебоксар
Губернатор Чувашии относится к пенсионерам, как к крепостным, только не сечёт - Госдума
Общество
Россиян попросят оценить работу чиновников по пятибалльной шкале
Новости Украины
Феминистка потребовала от Зеленского прекратить "насиловать страну"
Рустем Сафронов На границе США и Мексики орудует "фашистская милиция" Рустем Сафронов Любовь Степушова Бывшему СССР не на что с уважением смотреть на Украине Любовь Степушова Игорь Буккер Интернет - лазейка для спецслужб Игорь Буккер
Комментарии
Первый президент Украины попросил Россию сделать шаг навстречу Украине
Первый президент Украины попросил Россию сделать шаг навстречу Украине
Некомпетентные люди во власти: беда, от которой нет спасения?
Первый президент Украины попросил Россию сделать шаг навстречу Украине
Слепаков раскритиковал "сталинофилов" и "ленинолюбов"
Эстонская смута: Россия - жупел, но поможет
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
США пригрозили России авианосцами в Средиземном море
Чем ответит Москва на новый "капкан" НАТО для Черноморского флота России?
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
США пригрозили России авианосцами в Средиземном море
Слепаков раскритиковал "сталинофилов" и "ленинолюбов"
Первый президент Украины попросил Россию сделать шаг навстречу Украине
Первый президент Украины попросил Россию сделать шаг навстречу Украине
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Активисты в Париже потребовали отдать бездомным часть средств для Нотр-Дам
Бывшему СССР не на что с уважением смотреть на Украине
Бывшему СССР не на что с уважением смотреть на Украине
Некомпетентные люди во власти: беда, от которой нет спасения?
Крымов поставит "Бориса Годунова" в провиантских складах Музея Москвы
С победой на выборах Зеленского поздравил Янукович
История и современность Все >
Трехлетний фотограф получил популярность в интернете за фото своих игрушек
Трехлетний фотограф получил популярность в интернете за фото своих игрушек
Ватикан: государство в государстве. 19 вещей, которые вас в нем поразят
Ватикан: государство в государстве. 19 вещей, которые вас в нем поразят
НАТО наращивает военную активность на западе и юге
НАТО наращивает военную активность на западе и юге
В России создали новую антиторпеду
В России создали новую антиторпеду
США пригрозили России авианосцами в Средиземном море
США пригрозили России авианосцами в Средиземном море
В Турции рассказали, как ответят на отказ США поставлять F-35
В Турции рассказали, как ответят на отказ США поставлять F-35
XVIII молодежные Дельфийские игры России прошли в Ростове-на-Дону
XVIII молодежные Дельфийские игры России прошли в Ростове-на-Дону
Федор Годунов: царь, который мог сделать Россию другой
Федор Годунов: царь, который мог сделать Россию другой
В желании понравиться избирателям Соболь обманывает их, скрывая недвижимость и доходы
В желании понравиться избирателям Соболь обманывает их, скрывая недвижимость и доходы
Россия готовится к отключению SWIFT
Россия готовится к отключению SWIFT
Домашнее Все >
Характеристика сортов клубники "Медовое лето" и земляники "Медовый вкус"
Плодовые
Характеристика сортов клубники "Медовое лето" и земляники "Медовый вкус"
Пять красивых многолетних цветов для посадки около забора
Ландшафтный дизайн
Пять красивых многолетних цветов для посадки около забора
Как очистить садовые инструменты от ржавчины
Советы
Как очистить садовые инструменты от ржавчины
Апрель: работы в саду. Советы новичкам-садоводам
Садоводство, цветоводство, рецепты
Апрель: работы в саду. Советы новичкам-садоводам
Весна для газона - горячая пора
Ландшафтный дизайн
Весна для газона - горячая пора
Правила генеральной уборки в теплице
Советы
Правила генеральной уборки в теплице
Врачи: абрикосы помогут поддерживать здоровье печени
Врачи: абрикосы помогут поддерживать здоровье печени
Пластика влагалища: какие существуют показания к операции?
Пластика влагалища: какие существуют показания к операции?
Модный дом Valentino посвятил новую коллекцию Японии
Модный дом Valentino посвятил новую коллекцию Японии
Спорт и мода – вместе навсегда
Спорт и мода – вместе навсегда
Нарушения дресс−кода от герцогини Кейт Миддлтон
Нарушения дресс−кода от герцогини Кейт Миддлтон
Джинсовые куртки снова в моде
Джинсовые куртки снова в моде
Проводим эффективно каждую минуту своей жизни
Проводим эффективно каждую минуту своей жизни
Полина Гагарина разделяет мусор
Полина Гагарина разделяет мусор
Имплантат помогает передвигаться людям с болезнью Паркинсона
Имплантат помогает передвигаться людям с болезнью Паркинсона
Ученые предупредили об опасности минералки с газом
Ученые предупредили об опасности минералки с газом
Мужское Все >
Ловля на картошку
Ловля на картошку
Ценную рыбу в Оби выбивают браконьеры
Ценную рыбу в Оби выбивают браконьеры
Как преобразить ванную комнату без ремонта?
Как преобразить ванную комнату без ремонта?
Как создать мини-огород на балконе
Как создать мини-огород на балконе
Когда лучше начинать ремонт?
Когда лучше начинать ремонт?
Как обустроить детскую комнату: идеи и советы профессионалов
Как обустроить детскую комнату: идеи и советы профессионалов
Как подготовить дом к приезду гостей
Как подготовить дом к приезду гостей
5 причин пить воду
Новости спорта
5 причин пить воду
Упражнения для похудения в домашних условиях
Новости спорта
Упражнения для похудения в домашних условиях
Основные принципы диеты для набора веса
Новости спорта
Основные принципы диеты для набора веса
Белково-углеводное окно после спортивных тренировок
Новости спорта
Белково-углеводное окно после спортивных тренировок
Польза глутамина и его влияние на организм
Новости спорта
Польза глутамина и его влияние на организм
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Как оценивается адекватность водителей в такси
Авто
Как оценивается адекватность водителей в такси
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Прибалтика
Эстонская смута: Россия - жупел, но поможет

Зачем президент Эстонии на самом деле приезжала в Москву? Как такое стало возможным при постоянной антироссийской риторике, враждебном отношении и русофобии? Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.

Эстонская смута: Россия - жупел, но поможет
Эксперт: "Жестокий торг" КНДР и США Россия не остановит
Дальний Восток
Эксперт: "Жестокий торг" КНДР и США Россия не остановит
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Новости Украины
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Кто стоит за терактами в Шри-Ланке?
Южная Азия
Кто стоит за терактами в Шри-Ланке?
Власть Эрдогану дали курды. Теперь отбирают?
Ближний Восток
Власть Эрдогану дали курды. Теперь отбирают?
Дале Грибаускайте посоветовали взять пример с президента Эстонии
Прибалтика
Дале Грибаускайте посоветовали взять пример с президента Эстонии
США проигрывают России в Венесуэле
Южная Америка
США проигрывают России в Венесуэле
Москва переформатирует отношения с Белоруссией и Казахстаном
Бывший СССР
Москва переформатирует отношения с Белоруссией и Казахстаном
"С точки зрения здравого смысла Россия не должна платить ни копейки" - эксперт о взносах в ПАСЕ
Мир. Новости мира
"С точки зрения здравого смысла Россия не должна платить ни копейки" - эксперт о взносах в ПАСЕ
"Дебаты" между Порошенко и Зеленским опасны для зрителей - эксперт
Новости Украины
"Дебаты" между Порошенко и Зеленским опасны для зрителей - эксперт
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ