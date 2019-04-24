Российские дипломаты перестали "общаться по-хамски" - МИД Украины

В МИД Украины удивились изменению "тона российских дипломатов" , которые "отошли от хамства и пришли к нормальному языку дипломатии". Об этом сообщила замминистр иностранных дел Украины Елена Зеркаль. По ее словам, переговоры по захваченным украинским морякам в Керченском проливе сдвинулись с мертвой точки.



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"Сегодня на переговорах по освобождению украинских моряков и военных кораблей, захваченных в Керченском проливе, сделала интересное наблюдение. Российские дипломаты полностью сменили тактику переговоров. Вместо хамских выпадов они используют вполне приемлемый язык дипломатии. Пока неясно с какой целью это делается", - сообщила Зеркаль в Facebook.

По мнению Елены Зеркаль, изменение поведения российских дипломатов может быть связано с двумя сценариями. Либо Россия все-таки решилась наладить добрососедские отношения с Украиной, либо российские дипломаты хотят затянуть переговорный процесс.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта, который допускал возможность начала боевых действий из-за Керченского кризиса. Обострение ситуации в Керченском проливе возникло из-за провокации военно-морского флота Украины, которые предпринял попытку прорваться через российскую акваторию.

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