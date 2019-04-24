В штабе Зеленского не хотят его встречи с Путиным тет-а-тет

Сотрудник избирательного штаба Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что Зеленский не должен проводить встречу с Путиным с глазу на глаз. По мнению Апаршина, в таком случае трудно будет гарантировать выполнение договоренностей российской стороной.
Такое заявление представитель Зеленского сделал в связи с обозначенным курсом новоизбранного президента Украины, который заявлял, что собирается проводить двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Более того, "Правда.Ру" рассказывала, что данную идею поддержал спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер. Он заявил, что Украина и Россия нуждаются в прямом переговорном процессе.
В свою очередь, Иван Апаршин предлагает привлечь к переговорам представителей США и других стран "нормандского формата".
Также "Правда.Ру" публиковала заявление Курта Волкера, который сообщал, что США "надолго" задержались на Украине.
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