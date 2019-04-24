Зеленский завершит карьеру юмориста 25 мая

Владимир Зеленский, избранный президентом Украины, дважды выступит в качестве юмориста до своей инаугурации. Он проведет шоу "Лига смеха" 21 и 25 мая в "Октябрьском дворце" Киева. На этом его сценическая карьера будет завершена.



Зеленский vs Порошенко. Телеканал Совершенно секретно. 23.04.2019 09:05

Инаугурация нового президента Украины назначена на 31 мая. Только после нее Владимир Зеленский официально вступит в должность главы государства.

Во втором туре президентских выборов, состоявшемся 21 апреля, артист получил 73,2% голосов избирателей, поставив рекорд в истории страны.