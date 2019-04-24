Первый президент Украины попросил Россию сделать шаг навстречу Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук обратился к России с просьбой учесть интересы Киева и провести совместный диалог по разрешению конфликта на Донбассе. Об этом украинский политик рассказал в эфире телеканала ZIK.



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"Я подчеркиваю: реальность такова, что Россия должна учитывать интересы Украины. Только в таком случае мы можем сесть за стол переговоров и решить все наши разногласия. Это единственный способ начать переговоры о завершении боевых действий на Донбассе", - пояснил Кравчук.

Также Кравчук отметил, что для решения накопившихся проблем необходимо "движение с обеих сторон". По мнению Кравчука, если завершения конфликта будет хотеть только одна сторона - то из этого ничего не выйдет.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала аналитический материал, в котором перечислены первые шаги новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

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