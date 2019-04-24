Первый президент Украины попросил Россию сделать шаг навстречу Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук обратился к России с просьбой учесть интересы Киева и провести совместный диалог по разрешению конфликта на Донбассе. Об этом украинский политик рассказал в эфире телеканала ZIK.
"Я подчеркиваю: реальность такова, что Россия должна учитывать интересы Украины. Только в таком случае мы можем сесть за стол переговоров и решить все наши разногласия. Это единственный способ начать переговоры о завершении боевых действий на Донбассе", - пояснил Кравчук.
Также Кравчук отметил, что для решения накопившихся проблем необходимо "движение с обеих сторон". По мнению Кравчука, если завершения конфликта будет хотеть только одна сторона - то из этого ничего не выйдет.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала аналитический материал, в котором перечислены первые шаги новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
Читайте также:
Зеленский стал президентом. Что дальше?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Зачем президент Эстонии на самом деле приезжала в Москву? Как такое стало возможным при постоянной антироссийской риторике, враждебном отношении и русофобии? Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.