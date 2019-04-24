Янукович намерен вернуться на Украину после смены президента

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк считает, что у его подзащитного появился шанс вернуться на родину после ухода Петра Порошенко в отставку. По мнению юриста, смена власти позволит деполитизировать уголовный процесс против его подзащитного в украинских судах.



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"Намерение вернуться у Януковича есть. И мы над этим работаем с первых дней борьбы за его права. На территории Российской Федерации Янукович пребывает временно и вынужденно", — сообщил Виталий Сердюк "Известиям".