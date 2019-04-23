Президент Венесуэлы: "Трамп не пройдет"

В Венесуэле вышел 203 номер газеты GuatroF Web, в котором рассказывается об успехах правительства Мадуро в борьбе против "империалистической агрессии".



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На первой полосе издания написан заголовок: "Трамп не пройдет", - это цитата Николаса Мадуро. Снимок с первой странице газеты президент Венесуэлы опубликовал в Twitter, и написал, что США не добьются поставленных целей в Боливарианской республике.

Напомним, недавно "Правда.Ру" рассказывала о том, что Николас Мадуро имеет более прочные позиции, чем американский лидер Дональд Трамп. Глава МИД Венесуэлы инициировал создание в ООН коалиции стран, которые поддержат Николаса Мадуро и выступят против незаконной попытки США свергнуть правительство законное правительство Венесуэлы. По оценкам, в эту коалицию могут войти более 50 стран.

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