Президент Венесуэлы: "Трамп не пройдет"

В Венесуэле вышел 203 номер газеты GuatroF Web, в котором рассказывается об успехах правительства Мадуро в борьбе против "империалистической агрессии".
На первой полосе издания написан заголовок: "Трамп не пройдет", - это цитата Николаса Мадуро. Снимок с первой странице газеты президент Венесуэлы опубликовал в Twitter, и написал, что США не добьются поставленных целей в Боливарианской республике.
Напомним, недавно "Правда.Ру" рассказывала о том, что Николас Мадуро имеет более прочные позиции, чем американский лидер Дональд Трамп. Глава МИД Венесуэлы инициировал создание в ООН коалиции стран, которые поддержат Николаса Мадуро и выступят против незаконной попытки США свергнуть правительство законное правительство Венесуэлы. По оценкам, в эту коалицию могут войти более 50 стран.
Читайте также:
Коалиция в ООН из 50 стран поддержит Венесуэлу
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына состоится в ближайшие дни во Владивостоке. Она организована в пику Дональду Трампу или ему в помощь?