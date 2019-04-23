34 тысячи беженцев покинули Триполи из-за боевых действий - ООН

В Организации Объединенных Наций рассказали о 34 тысячах жителей Триполи, которым пришлось покинуть дома из-за боевых действий. По информации ООН, столько жителей города убежали от войны с 4 апреля текущего года.
ООН проводит мероприятия по обеспечению беженцев предметами первой необходимости совместно с другими общественными и гуманитарными организациями. Сотрудниками ООН были организованы небольшие лагеря для беженцев, где люди могут получить различную помощь.
Напомним, конфликт в Ливии произошел из-за работы двух правительств. Первое руководство страны под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа действует под покровительством международного сообщества. Притовоборствующую им сторону возглавляет Абдалла Абдуррахман ат-Тани, которого поддерживает ливийский парламент и армия.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала причины, которые вынудили ливийский народ выбрать войну вместо мирного урегулирования конфликта.
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