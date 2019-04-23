Трамп назвал NYT "врагами народа" и призвал журналистов извиняться на коленях

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от журналистов американской газеты The New York Times "вымаливать" прощение перед ним на коленях.



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"В этот раз им придется опуститься на колени и вымаливать прощение! Это настоящие враги народа!", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Эмоциональная реакция Трампа связана с тем, что накануне издание опубликовало статью обозревателя Пола Кругмана, который снова обвинил президента США в воспрепятствовании расследованию по делу возможного вмешательства России в американские выборы в 2016 году. Эксперт The New York Times также заподозрил всю Республиканскую партию в утрате патриотичности.

В свою очередь Трамп написал, что Кругман и The New York Times просто одержимы ненавистью к нему и утратили доверие американцев из-за бесконечного потока лживых статей.