Трамп назвал NYT "врагами народа" и призвал журналистов извиняться на коленях

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от журналистов американской газеты The New York Times "вымаливать" прощение перед ним на коленях.
"В этот раз им придется опуститься на колени и вымаливать прощение! Это настоящие враги народа!", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.
Эмоциональная реакция Трампа связана с тем, что накануне издание опубликовало статью обозревателя Пола Кругмана, который снова обвинил президента США в воспрепятствовании расследованию по делу возможного вмешательства России в американские выборы в 2016 году. Эксперт The New York Times также заподозрил всю Республиканскую партию в утрате патриотичности.
В свою очередь Трамп написал, что Кругман и The New York Times просто одержимы ненавистью к нему и утратили доверие американцев из-за бесконечного потока лживых статей.
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