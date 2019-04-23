Киевские судьи подали иск против Порошенко и настаивают на импичменте

Судейская коллегия Окружного административного суда Киева подала иск в Генпрокуратуру Украины по факту давления со стороны Петра Порошенко. В иске утверждается, что действующий президент Украины совместно с главой Нацбанка и министром юстиции оказывали давление на сотрудников суда, которые занимались рассмотрением дела о денационализации Приватбанка.
Судьи отмечают, что руководство страны поставило под удар всю систему правосудия Украины своим решение о незаконной денационализации банковской структуры. В своем обращении сотрудники юстиции просят прекратить противоправные действия руководителей государства в отношении судей.
В иске судьи требуют от парламента рассмотреть возможность инициирования процедуры импичмента против действующего президента страны Петра Порошенко.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала аналитический материал, в котором оценивала возможность импичмента Петра Порошенко.
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