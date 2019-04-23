Посол России: антиармянской риторики на российских телеканалах нет

На российских телеканалах нет антиармянской риторики. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин, комментируя заявление депутата армянского парламента Нарине Тухикян о возможном ограничении вещания российских каналов на территории страны.



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"Не могу сказать, что слежу за всеми передачами российских телеканалов, но не думаю, что речь может идти об антиармянской риторике. Могут высказываться какие-то оценки, которые являются оценками тех людей, которые их высказывают", - пояснил российский дипломат.

Он добавил, что подобные проявления, если и имеют место быть, то не соответствуют ожиданиям россиян, поскольку "общества России и Армении тесно связаны узами дружбы".

Ранее Тухикян заявила, что некоторые телеканалы в России выпускают в эфир передачи антиармянской направленности и предложила ограничить их вещание. Глава Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян назвал предложение парламентария нецелесообразным.