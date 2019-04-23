Посол России: антиармянской риторики на российских телеканалах нет

На российских телеканалах нет антиармянской риторики. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин, комментируя заявление депутата армянского парламента Нарине Тухикян о возможном ограничении вещания российских каналов на территории страны.
"Не могу сказать, что слежу за всеми передачами российских телеканалов, но не думаю, что речь может идти об антиармянской риторике. Могут высказываться какие-то оценки, которые являются оценками тех людей, которые их высказывают", - пояснил российский дипломат.
Он добавил, что подобные проявления, если и имеют место быть, то не соответствуют ожиданиям россиян, поскольку "общества России и Армении тесно связаны узами дружбы".
Ранее Тухикян заявила, что некоторые телеканалы в России выпускают в эфир передачи антиармянской направленности и предложила ограничить их вещание. Глава Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян назвал предложение парламентария нецелесообразным.
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