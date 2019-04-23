Правительство Украины обещает снизить зависимость страны от российских нефтепродуктов

Правительство Украины пообещало в скором времени принять ряд мер, которые снизят зависимость экономики страны от российских нефтепродуктов.



Медведев заявил о прекращении экспорта нефти на территорию Украину / Новости от 18.04.2019 13:54

"Правительство разрабатывает ряд мер, чтобы минимизировать влияние и в дальнейшем снижать зависимость от российских источников топлива", - написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.

Он также назвал возможное эмбарго со стороны России на поставки на Украину нефтепродуктов "одним из проявлений гибридной войны".

Напомним, что 8 апреля председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов. По словам премьер-министра, решение стало вынужденным ответом на аналогичный шаг властей Украины.