Правительство Украины обещает снизить зависимость страны от российских нефтепродуктов

Правительство Украины пообещало в скором времени принять ряд мер, которые снизят зависимость экономики страны от российских нефтепродуктов.
"Правительство разрабатывает ряд мер, чтобы минимизировать влияние и в дальнейшем снижать зависимость от российских источников топлива", - написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.
Он также назвал возможное эмбарго со стороны России на поставки на Украину нефтепродуктов "одним из проявлений гибридной войны".
Напомним, что 8 апреля председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов. По словам премьер-министра, решение стало вынужденным ответом на аналогичный шаг властей Украины.
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