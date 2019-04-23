Гитлер мог скрываться в Аргентине после Второй Мировой войны - ФБР

ФБР рассекретило документы о расследовании о возможном побеге Адольфа Гитлера в Аргентину после штурма Берлина в 1945 году. В рассекреченных документах говорится, что лидер Третьего Рейха добрался до Южной Америки на подводной лодке, а несколько высокопоставленных аргентинских чиновников предоставили ему укрытие - землю на юге Анд.



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Эти данные дошли до самого директора ФБР Эдгара Гувера, однако он проигнорировал их, посчитал недостаточными. Поэтому данная версия не прорабатывалась американскими спецслужбами.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Гитлер отдал приказ генералу воевать до последнего патрона в Сталинграде. Красноармейцы уже вплотную подобрались к бункеру Фридриха Паулюса, который командовал немецкими соединениями под Сталинградом, когда тот получил новое звание - генерал-фельдмаршал. Это был недвусмысленный намек от Адольфа Гитлера на необходимость предпринимать какие-то действия.

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