Haaretz: отсутствие русской водки "сгубило" Порошенко

Израильский журналист Аншель Пфеффер утверждает, что Петр Порошенко проиграл на выборах из-за эмбарго на российскую водку. Соответствующая статья была опубликовала в газете Haaretz.



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Журналист также заявляет, что за пятилетний период Порошенко не удалось решить главные проблемы Украины, такие как коррупция, падение экономических показателей, конфликт на востоке Украины, и другие более мелкие нюансы.

"Помимо того, что украинский президент откровенно отказался от решения главных проблем населения, он еще создал им немалое количество проблем. Например, ввел запрет на всеми любимую российскую водку. Там образом, украинцы больше не могут покупать этот напиток в своих магазинах. Это сильно ударило по его рейтингу", - пишет журналист.

Аншель Пфеффер ссылается на то, что Владимир Зеленский оказался в стороне всех негативных решений Порошенко, поэтому получил поддержку большинства жителей страны.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как перед выборами Петр Порошенко просил украинскую молодежь проголосовать за него. Как стало известно позже, молодежь его проигнорировала.

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