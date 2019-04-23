Внучка одного из основателей Disney раскритиковала зарплату нынешнего главы компании

Внучка одного из основателей киностудии Disney подвергла критике слишком высокую зарплату нынешнего генерального директора компании Боба Айгера, получившего почти 66 миллионов долларов за минувший год.



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"По любым объективным оценкам разрыв в зарплате более чем в тысячу раз безумен", - передает телеканал CNN слова Эбигейл Дисней, внучки Роя Диснея.

Как поясняют американские журналисты, средняя зарплата сотрудника компании за 2018 год составила чуть больше 46 тысяч долларов, а зарплата Айгера за такой же период достигла 65,7 миллиона долларов - в 1,4 раза больше.

По словам женщины, глава Disney мог бы "из собственного кармана" поднять на 15% зарплату каждому работнику развлекательных парков компании. Она добавила, что такие примеры оказывают крайне разрушительное воздействие на общество.