Арктика становится центром мирового противостояния - считают в США

Береговая охрана США приняла новую Арктическую стратегию, в которой роль Арктики как региона была существенно увеличена. В стратегии открытым текстом говорится о том, что противостояние мировых держав вокруг арктического региона усиливается.



Как выглядит ледокол «Арктика» после установки двух...

По мнению береговой охраны, высокий интерес к региону возник из-за таяния ледников, которые обнажили новые морские пути и границы побережий. Эти события способствуют тому, что территорий для нормальной жизнедеятельности человека в Арктике становится все больше.

Береговой охране США очень не нравится, что в списке "национальных приоритетов" Китая и России в последние годы появилось освоение Арктики и увеличение влияния в этом регионе. В США знают, что на эту статью расходов выделяются колоссальные средства. Об этом открыто пишут авторы новой стратегии.

"У России как арктического государства есть все преференции на то, чтобы защищать свои интересы в этом регионе. Более того, Россия обладает соответствующими доминирующими надводными средствами и инфраструктурой", - говорится в документе.

Американцы считают, что Россия только прикрывается миссией "обеспечения безопасности в регионе". На самом деле, Российская Федерация хочет увеличить влияние в Арктике, чтобы оказывать влияние на другие страны через этот регион. С этим и должна бороться новая стратегия.

Несмотря на проявления других стран, Береговая охрана США отмечает, что будет дальше сохранять партнерские отношения со всеми игроками в регионе.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Арктика стала новым "яблоком раздора" для России и НАТО.

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