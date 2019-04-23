МИД Японии не будет упоминать Курилы в ежегодном докладе

В японских СМИ появилась информация, что в ежегодном докладе МИД Японии не будут упоминать про "возвращение" Курильских островов. По словам источников, ранее в "Синей книге по дипломатии" была написала фраза "вернем четыре северных острова Японии", однако ее вычеркнули.
Информацию об этом распространило японское агентство Kyodo. Агентство приводит выдержки из аналогичного доклада 2018 года, где эта фраза еще присутствует. В обновленной версии она была заменена на "решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией". Аналитики агентства считают, что тезис был изменен, чтобы исключить накала ситуации по Курилам.
При этом, министр иностранных дел Японии Таро Коно подчеркивает, что позиция Японии по Курильским островам остается неизменной.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с историком-дипломатом Николаем Платошкиным, который рассказал, что россияне не позволят правительству отдать Курильские острова Японии.
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