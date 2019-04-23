Кандидат на пост главы Еврокомиссии пообещал заблокировать "Северный поток - 2"

Кандидат на пост главы Европейской комиссии от влиятельной консервативной Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что намерен заблокировать строительство магистрального газопровода "Северный поток - 2", если его изберут на эту должность.
По словам политика, строительство "Северного потока - 2" угрожает европейской безопасности, поскольку повышает зависимость Европы от России. "Нам нужно больше независимости от российского газа. Я буду использовать все нормы и законы, чтобы заблокировать этот проект", - передает издание Polska Times слова Вебера.
Он также добавил, что для Европы важно сохранить единство и способность находить компромисс. Для этого нужно преодолевать растущий национализм и эгоизм, выстраивать "мосты между западом и востоком Европы", заключил политик.
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