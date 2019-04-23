Министр обороны Польши надеется, что Зеленский продолжит курс сближения с НАТО и ЕС

Избранный президент Украины Владимир Зеленский должен продолжать текущий курс по сближению страны с Европейским союзом и НАТО. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.



Зеленский – новый президент Украины

"Владимир Зеленский получил очень серьезный мандат. Надеюсь, что эта поддержка будет использована им для того, чтобы сблизить Украину с ЕС и НАТО", - сказал глава Минобороны в эфире Польского радио.

По словам министра, расширение географии НАТО будет залогом безопасности Европы, поэтому нужно сделать так, чтобы "отдельные страны укрепляли свои оборонные возможности". Это делает и Польша, добиваясь расширения военного присутствия США на своей территории, подчеркнул Блащак.