На Шри-Ланке задержаны 40 подозреваемых в причастности к терактам

Полиция Шри-Ланки сообщила о 40 подозреваемых, задержанных в связи со взрывами в столице Коломбо и еще нескольких городах страны.



Теракты на Шри-Ланке – провал местных спецслужб / Новости от 22.04.2019 07:33

Как сообщает агентство Agence France-Presse, в число задержанных входят водитель фургона, который, как считают в полиции, предположительно использовался террористами-смертниками, а также владелец дома, где проживали некоторые из них.

Напомним, что, по сообщениям официальных властей, число погибших в результате серии взрывов, прогремевших 21 апреля в Шри-Ланке, достигло 310 человек. Еще около 500 человек получили ранения различной степени тяжести.