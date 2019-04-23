На Шри-Ланке задержаны 40 подозреваемых в причастности к терактам

Полиция Шри-Ланки сообщила о 40 подозреваемых, задержанных в связи со взрывами в столице Коломбо и еще нескольких городах страны.
Как сообщает агентство Agence France-Presse, в число задержанных входят водитель фургона, который, как считают в полиции, предположительно использовался террористами-смертниками, а также владелец дома, где проживали некоторые из них.
Напомним, что, по сообщениям официальных властей, число погибших в результате серии взрывов, прогремевших 21 апреля в Шри-Ланке, достигло 310 человек. Еще около 500 человек получили ранения различной степени тяжести.
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