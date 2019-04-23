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Более 50 представителей ЦИК Индонезии умерли от переутомления при подсчете голосов

Мир » Азия » Южная Азия

От сильного переутомления в процессе подсчета голосов после всеобщих выборов в Индонезии, прошедших 17 апреля, скончались 54 представителя избирательного комитета страны.


Индонезия выбирает президента и парламент / Новости от 17.04.2019 07:06

Как уточняет ЦИК Индонезии, причиной смертельного переутомления стал долгий рабочий день, который начался в пять часов утра по местному времени и завершился почти через сутки. Отмечается, что еще 32 работника избирательной комиссии были госпитализированы. 

Апрельские выборы в Индонезии стали крупнейшими в стране: граждане выбирали президенты, депутатов двух палат парламента и также местных парламентариев. Явка избирателей достигла почти 80%. По всей стране действовало порядка 813 тысяч избирательных участков.

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Темы ЦИК выборы смерти Индонезия переутомление
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