Жители штата Канзас протестуют из-за "массовой компьютеризации" в школах

Жители штата Канзас совместно со своими детьми проводят массовые акции протеста против системы Summit Learning, которую ввели в школах штата. Систему ввели еще восемь месяцев назад. За это время родители начали испытывать недостаток общение со своими детьми и переутомление, что вылилось в раздражительность, головные боли и массовые акции протеста.



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Сейчас в штате наблюдаются массовые прогулы занятий в школах. Родители сами оставляют своих детей дома и отправляются бастовать попечительские советы школ. В некоторых округах отмечают 80-процентный уровень неодобрения новой реформы образования. Родители детей указывают на то, что их чадам приходится все время проводить за компьютером, что негативно отражается на их здоровье.

Новая образовательная "экосистема" Summit Learning была профинансирована семьей Цукербергов. Она представляет собой подобие социальной сети для образовательных целей, там собраны примеры, задания и учебные материалы. Учителя там выступают в качестве ассистентов и вмешиваются в образовательный процесс тогда, когда ученик сам не может выполнить задание.

Систему внедряют по всей территории США в течение четырех лет, однако везде, где она применяются отмечают негативные последствия.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о новом тренде, который набирает популярность в США и Европе, онлайн-образовании.

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