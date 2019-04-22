Зеленский опроверг возможный роспуск Верховной рады

Представитель Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал, чем займется новоизбранный президент в первую неделю своей работы. По словам Разумкова, команда Зеленского проводит подготовку с целью "загрузить работой Верховную Раду".
Разумков рассказал об экспертных группах, которые работают в составе команды Зеленского. Они занимаются созданием концепций и законопроектов. Более того, у команды нового президента уже есть ряд готовых законопроектов, которые вскоре будут направлены на рассмотрение в парламент.
Дмитрий Разумков отметил, что эта работа проводится в целью оценить эффективность парламентариев, поэтому намерений распустить Верховную Раду у Владимира Зеленского нет.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала обзорный материал, в котором перечислялись первые шаги Владимира Зеленского на посту президента Украины, анонсированные его командой.
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