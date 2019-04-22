Саакашвли заявил о возвращении на Украину

Экс-президент Грузии обратился к главе СБУ с просьбой снять запрет на въезд в Украину. По словам Саакашвили, у него уже есть авиабилет для возвращения.
Михаил Саакашвили уже делал подобное заявление 1 апреля текущего года, сразу после выхода Владимира Зеленского и Петра Порошенко во второй тур президентских выборов. Тогда бывший губернатор Одесской области рассказал журналистам, что купил авиабилет на Украину. Но затем Саакашвили отказался от своего замысла, поскольку ему запрещен въезд в страну.
Бывший президент Грузии заявил о желании вернуться на Украину и принять участие в реформировании государства. Он подчеркнул, что ему неприятно находиться в изгнании из страны, которую он любит также, как и свою родину — Грузию.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о совете Миахила Саакашвили для Владимира Зеленского. Экс-губернатор Одесской области посоветовал кандидату в президенты Украины "политически уничтожить" Петра Порошенко.
На фото: Михаил Саакашвили
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