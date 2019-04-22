WP: США пообещали "наказать" покупателей иранской нефти

Источник в госдепе США рассказала о жестких мерах, которые ждут крупнейших импортеров иранской нефти. Ранее США позволяли союзникам закупать нефть из Ирана, чтобы не допустить роста цен на "черное золото".



Иран продолжит продавать нефть в условиях санкций / Новости от 05.11.2018 11:55

Сегодня позиция госдепа изменилась, — отмечают WP. США уже пригрозили санкциями Греции, Тайваню и Италии, поэтому эти страны уже полностью прекратили закупать иранскую нефть. На очереди еще пять стран: Япония, Турция, Корея, Китай и Индия. Они должны сократить закупки иранской нефти до 2 мая, иначе их ждут санкции.

Белый дом считает, что запрет от иранской нефти никак не повлияет на ситуацию на сырьевых рынках. В качестве аргументов источник приводит то, что предложение на нефть сейчас превышает спрос. Помимо этого, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия согласились компенсировать долю иранских поставок.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение иранского депутата, который заявил, что президент США Дональд Трамп — сумасшедший. Мохаммад Джавад Джамали Нобандегани призвал страны Ближнего Востока объединиться против "сумасшедшего Дональда Трампа, который угрожает всему исламскому миру".

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