Порошенко обошел Зеленского по числу голосов во Львовской области

Единственным регионом Украины, где Петр Порошенко набрал больше голосов избирателей, чем Владимир Зеленский, оказалась Львовская область. По предварительным данным, там действующего президента поддержали 63% проголосовавших. Зеленскому предпочтение отдали лишь 34% жителей региона.
Самый низкий результат Петр Порошенко получил в подконтрольных Киеву районах Луганской области, где за него проголосовали 8% избирателей.
По итогам обработки более 90% электронных протоколов участковых избирательных комиссий разрыв между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским составил около 50 процентных пунктов.
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