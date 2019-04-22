Американский сенатор пригрозил Турции санкциями за покупку С-400

Член конгресса США Боб Менендес заявил, что приобретение турецкими властями российских систем С-400 будет означать автоматическое введение санкций против страны.



В Турции назвали сроки установки российских ЗРК С-400 / Новости от 25.10.2018 10:45

"Речь не идет о том, что санкции могут быть наложены — они будут обязательными", — подчеркнул сенатор, добавив, что выражает общую позицию обеих партий, представленных в Конгрессе.

Если С-400 поступят на вооружение армии Турции, страна не сможет получить военные самолеты F-35, созданные в США в рамках международной программы.

"Если у нас будет F-35 рядом с С-400, Россия сможет узнать все секреты технологии F-35", — считает Боб Менендес.