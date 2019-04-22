Американский сенатор пригрозил Турции санкциями за покупку С-400

Член конгресса США Боб Менендес заявил, что приобретение турецкими властями российских систем С-400 будет означать автоматическое введение санкций против страны.
"Речь не идет о том, что санкции могут быть наложены — они будут обязательными", — подчеркнул сенатор, добавив, что выражает общую позицию обеих партий, представленных в Конгрессе.
Если С-400 поступят на вооружение армии Турции, страна не сможет получить военные самолеты F-35, созданные в США в рамках международной программы.
"Если у нас будет F-35 рядом с С-400, Россия сможет узнать все секреты технологии F-35", — считает Боб Менендес.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отношения с Западом, а не с Россией в приоритете у Белоруссии и Казахстана. России необходимо переформатировать отношения со странами - членами ЕАЭС.
Визит президента Эстонии в Москву вызвал реакцию в Литве, где 12 мая должны состоятся президентские выборы. Один из кандидатов высоко оценил эту встречу.
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин сравнил сумму финансовой поддержки, которую запросила у правительства группа "ГАЗ"? с годовыми расходами государства на строительство школ в стране.
Есть ли в Турции справедливость и развитие? Можно ли говорить, что результаты выборов означают начало конца Эрдогана? Кто пытается его свалить и почему?