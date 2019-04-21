НАТО намерено сотрудничать с Зеленским

Глава Североатлантического альянса Йинс Столтенберг одним из первых откликнулся на сообщения об убедительной победе, которую Владимир Зеленский одержал над Петром Порошенко в ходе прошедших в воскресенье на Украине президентских выборах.
Он поздравил Зеленского и заявил, что надеется на продолжение сотрудничества. При этом Столтенберг отметил, что Украина является "ценным партнером" для НАТО.
Как сообщала ранее "Правда.Ру", Владимир Зеленский одержал более, чем убедительную победу во втором туре президентских выборов, которая, по сути, даёт ему карт-бланш от народа Украины на любые действия в соответствии с его обещаниями, данными в ходе избирательной кампании.
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