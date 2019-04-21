Показательные обыски вернувшихся из Москвы градоначальников провели в Риге

Латвия, несмотря на трубогласный сигнал всем русофобствующим политикам, посланный в воскресенье из Украины, повышает градус противостояния с Россией.
Андрей Элксниньш, мэр Даугавпилса, сообщил на своей фейсбучной странице, что его обыскали в рижском аэропорту, куда он прилетел московским рейсом. В столице России Элксниньш участвовал в международном саммите лидеров в сфере развития городского транспорт.
Как отметил глава Даугавпилса, сотрудники службы безопасности постарались «обставить максимально зрелищно» с привлечением служебных собак. Отсканированы были все визитки, которые привез с собой из Москвы Элксниньш.
Глава Даугавпилса отметил, что в субботу аналогичный показательный обыск устроили и вице-мэру Риги Вадиму Бареннику.
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