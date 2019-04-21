На выборах президента Украины проголосовали 45% избирателей

К 15:00 по местному времени (совпадает с московским) около 45% избирателей проголосовали в ходе второго тура президентских выборов на Украине. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия (ЦИК), обработав бюллетени 195 из 199 избирательных участков страны.
Самая высокая явка избирателей была зафиксирована в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской области. В этих регионах проголосовали свыше 50% граждан. Самая низкая явка отмечена в Закарпатье, там на выборы пришли чуть более 29% избирателей.
По данным на 12:00, Владимир Зеленский набрал 71,8% голосов избирателей, а действующий президента Украины Петр Порошенко - лишь 28,1%. Предварительные цифры были получены путем опроса избирателей социологами, официальные данные не будут публиковаться до самого закрытия избирательных участков. Участки завершат свою работу в 20:00 по местному времени.
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