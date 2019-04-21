Министр культуры Франции: Нотр-Дам почти полностью спасен от разрушения

Министр культуры Франции Франк Риестер заверил, что пострадавший от пожара собор Парижской Богоматери почти полностью спасен от риска дальнейшего разрушения.
"Нотр-Дам в настоящее время почти что спасен от разрушения. И это отличная новость", - сказал министр в интервью телеканалу France2.
По его словам, все наиболее нестабильные места конструкции - декоративные элементы фасадов западной и северной частей собора, а также южная башня, были дополнительно стабилизированы и защищены. Самым проблемным местом в настоящее время остается свод.
"В нем есть еще несколько нестабильных мест, и поэтому команда министерства культуры вместе с предприятиями работают над тем, чтобы убрать оттуда строительный мусор, который все ещё есть на своде, и накрывают его брезентом. Когда это будет сделано, можно будет сказать, что Нотр-Дам спасен", - сказал Риестер.
Напомним, что пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник, 15 апреля. В результате обрушился шпиль собора. По словам пожарных, внутренняя структура Нотр-Дама, главные произведения искусства и хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Трагедия может быть связана с реставрационными работами. Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. Приоритетной является версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет.
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