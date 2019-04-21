Феминистка потребовала от Зеленского прекратить "насиловать страну"

Активистка движения Femen устроила протестную акцию на избирательном участке в колледже морского и речного флота, куда для голосования прибыл кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.



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Когда политик зашел на территорию избирательного участка, феминистка сняла с себя верхнюю одежду и оголила живот с надписью "Он кот в мешке". Также девушка потребовала от кандидата в президенты "прекратить насиловать страну" и заявила, что не поддерживает ни одного из кандидатов на пост главы государства.

Позднее охранники избирательного участка вывели активистку из помещения. Полиция никак не отреагировала на данную акцию.

Напомним, что избирательные участки открылись в воскресенье в восемь утра. Голосование продлится до 20:00 по местному времени.