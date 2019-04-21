Порошенко помолился в храме ПЦУ перед голосованием на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко посетил главный храм Православной церкви Украины (ПЦУ) перед тем, как проголосовать во втором туре президентских выборов.
Украинский политик пришел на службу в Михайловский Златоверхий собор в Киеве в сопровождении сына, супруги и группы телохранителей.
"Божественная литургия по случаю праздника входа Господня в Иерусалим. Поздравляю верующих с Вербным воскресеньем", - написал позднее на своей странице в Facebook Порошенко.
Напомним, что второй тур выборов президента Украины начался в воскресенье, 21 апреля, в 8 часов утра по местному времени. Голосование продлится до 20:00.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в день проведения второго туда президентских выборов на Украине не начал работу только один избирательный участок.
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