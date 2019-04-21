Порошенко помолился в храме ПЦУ перед голосованием на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко посетил главный храм Православной церкви Украины (ПЦУ) перед тем, как проголосовать во втором туре президентских выборов.



Дебаты Зеленского и Порошенко. Полная версия с переводом / Новости от 19.04.2019 20:51

Украинский политик пришел на службу в Михайловский Златоверхий собор в Киеве в сопровождении сына, супруги и группы телохранителей.

"Божественная литургия по случаю праздника входа Господня в Иерусалим. Поздравляю верующих с Вербным воскресеньем", - написал позднее на своей странице в Facebook Порошенко.

Напомним, что второй тур выборов президента Украины начался в воскресенье, 21 апреля, в 8 часов утра по местному времени. Голосование продлится до 20:00.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в день проведения второго туда президентских выборов на Украине не начал работу только один избирательный участок.