Одобрение президента Макрона находится на рекордно низком уровне

Уровень одобрения деятельности президента Франции Эмманюэля Макрона опустился до рекордно низкого уровня за все время его пребывания на посту и составил всего 27%.



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По данным опубликованного опроса общественного мнения, проведенного французской службой Opinionway, всего лишь 5% респондентов заявили, что "очень довольны" президентом страны, еще 22% опрошенных оказались "в общем довольны" деятельностью Макрона.

Около 30% французов остаются "недовольны" работой Макрона на президентском посту, а 40% респондентов - "очень недовольны".

Приведенные социологический службой данные противоречат опубликованному ранее опросу, проведенному службой BVA, согласно которому поддержка президента Франции возросла до 32%.