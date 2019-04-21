"Миротворец" удалил супругу Зеленского из своей базы

Сайт "Миротворец" удалил из своей базы данных супругу кандидата в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского Елену.



В Германии призвали Украину закрыть сайт...

Ряд украинских изданий предположили, что удаление записи может быть связано с одним из создателей данного сайта, депутатом Верховный рады Антоном Геращенко, выступающим в поддержку Зеленского.

Напомним, что Елена Зеленская была внесена в базу данных "Миротворца" из-за своих публикаций в Facebook о передвижении украинских военных на Донбассе в 2014 году, как "информатор боевиков незаконных вооруженных формирований". Супруга политика заявила, что Facebook исказил ее пост, а все обвинения в свой адрес назвала частью политической кампании против мужа.