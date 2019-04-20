Британцы получили Mortal Kombat 11 раньше релиза

Британские СМИ сообщают о том, что интернет-магазины уже доставили пользователям Mortal Kombat 11, несмотря на то, что релиз игры намечен на 23 апреля. Пользователи уже сообщают о появлении видео на YouTube со спойлерами сюжетной линии новой игры.
В компании Warner Bros. рассказали, что занимаются удалением таким видеозаписей, чтобы избежать утечек информации до официального релиза игры. Более того, датамайнеры уже раскопали в файлах игры возможный список DLC с именами персонажей, которые могут быть добавлены в будущем.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что актер, который сыграл Шан Цунга в фильме "Mortal Kombat" хочет получить российское гражданство. Он отметил, что обратится в православную веру. Такое решение актер принял после съемок в российском фильме "Иерей-сан" Егора Баранова. Картина рассказывает о японском православном священнике Такуро Накамура (Тагава), который скрывается от японской мафии в Ярославской области. Одновременно главный герой помогает жителям одного из сел противостоять коррумпированному чиновнику, которого играет Иван Охлобыстин.
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