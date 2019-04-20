"Черный блок" поджигает машины в центре Парижа

В центре Парижа горят автомобили и мотоциклы, где проходят демонстрации "желтых жилетов". По информации корреспондента РИА Новости, транспортные средства поджигают хулиганы в черном из движения "Черный блок".



"Жёлтые жилеты\" штурмуют Париж под \"Марсельезу\"

Также хулиганы подожгли несколько мусорных баков. Для борьбы с огнем прибыли несколько экипажей пожарных. Для борьбы с протестующими полиция задействовала водомет.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о протесте, который проходит в Париже. Французы вышли на улицы, чтобы отстоять свои права. Они бросают камни в полицейских, которые хотят разогнать акцию протеста.

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