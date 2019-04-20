Делегация из США посетит Крым, Москву и Санкт-Петербург

В конце апреля группа американских активистов, которые выступают за улучшении отношений между Россией и США, посетят Крым, Москву и Санкт-Петербург. Об этом РИА Новости рассказал координатор Глобальной сети против вооружения и ядерной силы в космосе Брюс Ганьон.
"Мы хотим выступить против пропаганды и постоянной "демонизации" России в США. Мы хотим провести ознакомительную поездку по России, чтобы своими глазами увидеть эту страну. Мы хотим увидеть Россию такой, какая она есть на самом деле", — сообщил Ганьон.
По предварительной информации, группа активистов состоит из 19 человек. Среди активистов есть представители Швеции, Непала и Великобритании. В Москве, Санкт-Петербурге и Крыму они планируют посетить исторические памятники, а также провести ряд встреч с местными чиновниками и журналистами.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что пока американские активисты бегут от западной пропаганды, власти США призывают мировые страны не отправлять самолеты в Венесуэлу.
Читайте также:
В США попросили страны последовать примеру Мальты и не пропускать самолеты РФ в Венесуэлу
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Ученые из Института солнечно-земной физики обнаружили новый маневрирующий спутник с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории.
В болгарском городе Габрово жители протестуют против толерантности к цыганам. Власти Болгарии хотят уничтожить страну, говорят протестующие.
"Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах сообщил о возможных перестановках в правительстве. Валентина Матвиенко может покинуть пост спикера Совфеда.
Визит президента Эстонии в Москву вызвал реакцию в Литве, где 12 мая должны состоятся президентские выборы. Один из кандидатов высоко оценил эту встречу.