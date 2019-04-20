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Источник Правда.Ру

Делегация из США посетит Крым, Москву и Санкт-Петербург

Мир

В конце апреля группа американских активистов, которые выступают за улучшении отношений между Россией и США, посетят Крым, Москву и Санкт-Петербург. Об этом РИА Новости рассказал координатор Глобальной сети против вооружения и ядерной силы в космосе Брюс Ганьон.


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"Мы хотим выступить против пропаганды и постоянной "демонизации" России в США. Мы хотим провести ознакомительную поездку по России, чтобы своими глазами увидеть эту страну. Мы хотим увидеть Россию такой, какая она есть на самом деле", — сообщил Ганьон.

По предварительной информации, группа активистов состоит из 19 человек. Среди активистов есть представители Швеции, Непала и Великобритании. В Москве, Санкт-Петербурге и Крыму они планируют посетить исторические памятники, а также провести ряд встреч с местными чиновниками и журналистами.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что пока американские активисты бегут от западной пропаганды, власти США призывают мировые страны не отправлять самолеты в Венесуэлу.

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