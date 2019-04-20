В США осудили семейную пару, которая держала в плену 13 собственных детей

Калифорнийский суд вынес обвинительный приговор семейной паре, которая держала в неволе 13 своих детей. Семейную пару приговорили к пожизненному заключению.



Женщина 10 лет удерживала сына в заточении в Египте...

Детей Луизы и Девида Турпина обнаружили недавно. Они содержались в ужасных условиях. Ежедневно их приковывали цепями к кроватям, кормили только один раз в день, и позволяли мыться раз в год. На момент обнаружения полицией, их старшему сыну было 29 лет.

Полиция узнала о чудовищных условиях содержания детей в конце 2018 года. Тогда одна из дочерей Турпиных сбежала и обратилась в полицию. После задержания семейная пара не смогла объяснить своих мотивов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об отце, который 25 лет держал свою дочь в заточении. Австрийская полиция арестовала 73-летнего мужчину, который 24 года держал свою дочь в подвале. За это время она родила от него семерых детей. 42-летняя Элизабет Фритцль была найдена в подвале дома рядом с городом Амштеттен на востоке Австрии. Ее освободили после того, как ее 19-летняя дочь Керстин попала в больницу. Когда врачам понадобилась дополнительная информация о состоянии ее здоровья, они попытались связаться с матерью. В настоящее время Керстин находится в больнице в очень серьезном состоянии. 19 апреля она была обнаружена без сознания в квартире подозреваемого.

Читайте также:

В заточении: отец четверть века держал дочь в подвале