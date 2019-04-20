Ситуация на Украине оказалась "круче" "Игры престолов", по мнению Авакова

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что политическая ситуация на Украине во много раз превосходит по зрелищности нашумевший сериал "Игра престолов". Соответствующая публикация появилась в Twitter Авакова.
В публикации Арсен Аваков утверждает, что уже третью ночь подряд не может смотреть заключительный сезон "Игры престолов", поскольку сериал его "не цепляет". Затем Аваков утверждает, что "украинская реальность — круче".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о самом главном политическом событии, которое произошло на Украине в преддверии второго тура президентских выборов. Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский провели дебаты на стадионе "Олимпийский". Несмотря на ажиотаж вокруг предстоящего мероприятия и организованный подвоз зрителей из регионов на автобусах, к его началу стадион "Олимпийский" в Киеве, где встретились кандидаты, был заполнен примерно на треть. Сторонников действующего президента на трибунах и в фан-зоне оказалось значительно больше.
На фото: Арсен Аваков
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