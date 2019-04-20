В Кабуле произошел взрыв возле здания Минсвязи

Представитель афганского МВД Насрат Рахими сообщил о взрыве вблизи здания министерства связи в Кабуле. Об этом также сообщил телеканал 1TV News.



Теракт в Кабуле: Афганистан в трауре / Новости от...

Также Насрат Рахими сообщил, что после взрыва были слышны выстрелы. Другие подробности пока неизвестны.