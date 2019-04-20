В Египте проходит референдум по изменению государственной конституции

20 апреля с 9:00 в Египте стартовал референдум, на котором граждане страны должны высказать свое мнение относительно недавних поправок в конституции. Напомним, парламент Египта недавно внес ряд изменений в государственную конституцию.



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Одна из самых существенных поправок — продление президентских полномочий. В избирательных бюллетенях перечислены все важные поправки. Египтянам предстоит высказаться по поводу каждой из них.

Египетские полицейские и военнослужащие находятся на усиленном режиме службы, чтобы обеспечить безопасность граждан. В городах дежурят мобильные патрули, а каждый избирательный участок охраняется усиленным нарядом полиции.

Примечательно то, что власти Египта заблаговременно проинформировали жителей о предусмотренных штрафах, в случае уклонения от голосования. За пропуск референдума придется заплатить штраф в размере 30 долларов.

Избирательные участки будут закрыты в 21:00 по местному времени (22:00 по Москве).

Напомним, "Правда.Ру" недавно рассказывала, почему Египет отказался от "арабского НАТО".

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